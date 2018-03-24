Бондарчук снимет фильм о путешественнике на воздушном шаре Конюхове

Актер и режиссер Федор Бондарчук впечатлился рассказом знаменитого русского путешественника Федора Конюхова о кругосветном путешествии писателя на аэростате вокруг земного шара. Эта информация появилась на сайте Министерства культуры РФ.

Сергей Денисов

Полет продолжался одиннадцать дней и благополучно окончился на месте старта в 2016 году. Федор Конюхов, в свойственной ему манере путевых заметок, описал все перипетии полета, где сложилась настолько удачная драматургия сюжета, что было бы ей не воспользоваться просто грех. Рабочее название будущей ленты «Повелитель ветра». Состав актеров и съемочной группы пока держится в секрете. Съемки начнутся в следующем году и ориентировочно окончатся в начале 2020-го.Конюхов добросовестно готовился к путешествию. Накануне старта он прибыл в Кострому, где поднялся на воздушном шаре и пробыл в воздухе 19 часов 10 минут, установив новый мировой рекорд.