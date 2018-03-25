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| | Курьез на сцене во время конкурса красоты в Уфе попал на видео

Курьез на сцене во время конкурса красоты в Уфе попал на видео

Сегодня, 07:40
23 марта в Уфе состоялся конкурс красоты «Хылыукай-2018». На сцене произошел курьез, который чуть не вывел участниц из равновесия. Причиной разочарования девушек стала лошадь.

Курьез на сцене во время конкурса красоты в Уфе попал на видео

 

Животное справило нужду на сцене, это вызвало смех присутствующих. Конкурсантки сделали вид, что ничего не произошло и не опечалились данным событием. Первое место заняла 20-летняя Альфина Кашапова. Девушка получила в награду за свою красоту автомобиль LADA Granta. Победительница поблагодарила фанатов и поделилась своими эмоциями. Даму не расстроил курьезный случай на сцене с лошадью. Она получила массу положительных эмоций и никогда не забудет этот день.


Экс-соперницы согласились с мнением судей. Все признали, что на конкурсе лучшей была Альфина Кашапова. «Мисс Улыбкой» стала Назгуль Аюпова. Практически никто не вспоминал о лошади, которая немножко подвела организаторов мероприятия и конкурсанток. Все остались довольны увиденным, а курьез вызвал лишь шутки и смех.
Домбровский Сергей
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