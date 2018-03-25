Курьез на сцене во время конкурса красоты в Уфе попал на видео

23 марта в Уфе состоялся конкурс красоты «Хылыукай-2018». На сцене произошел курьез, который чуть не вывел участниц из равновесия. Причиной разочарования девушек стала лошадь.

Домбровский Сергей

Животное справило нужду на сцене, это вызвало смех присутствующих. Конкурсантки сделали вид, что ничего не произошло и не опечалились данным событием. Первое место заняла 20-летняя Альфина Кашапова. Девушка получила в награду за свою красоту автомобиль LADA Granta. Победительница поблагодарила фанатов и поделилась своими эмоциями. Даму не расстроил курьезный случай на сцене с лошадью. Она получила массу положительных эмоций и никогда не забудет этот день.Экс-соперницы согласились с мнением судей. Все признали, что на конкурсе лучшей была Альфина Кашапова. «Мисс Улыбкой» стала Назгуль Аюпова. Практически никто не вспоминал о лошади, которая немножко подвела организаторов мероприятия и конкурсанток. Все остались довольны увиденным, а курьез вызвал лишь шутки и смех.