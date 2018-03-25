Курьез на сцене во время конкурса красоты в Уфе попал на видео

Животное справило нужду на сцене, это вызвало смех присутствующих. Конкурсантки сделали вид, что ничего не произошло и не опечалились данным событием. Первое место заняла 20-летняя Альфина Кашапова. Девушка получила в награду за свою красоту автомобиль LADA Granta. Победительница поблагодарила фанатов и поделилась своими эмоциями. Даму не расстроил курьезный случай на сцене с лошадью. Она получила массу положительных эмоций и никогда не забудет этот день.
Экс-соперницы согласились с мнением судей. Все признали, что на конкурсе лучшей была Альфина Кашапова. «Мисс Улыбкой» стала Назгуль Аюпова. Практически никто не вспоминал о лошади, которая немножко подвела организаторов мероприятия и конкурсанток. Все остались довольны увиденным, а курьез вызвал лишь шутки и смех.
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