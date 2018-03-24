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| | Коллеги по театру обвиняют вдову Табакова в злоупотреблении властью и тирании

Коллеги по театру обвиняют вдову Табакова в злоупотреблении властью и тирании

Сегодня, 15:21
Не успели отзвучать поминальные речи в честь известного артиста Олега Табакова, скончавшегося 12 марта, как коллеги по театру принялись обсуждать его вдову Марину Зудину. Как оказалось, руководителем МХТ имени Чехова Олег Павлович был только на бумаге, а заправляла всем его супруга.

Коллеги по театру обвиняют вдову Табакова в злоупотреблении властью и тирании

 

Звезда сериалов «Маргоша» и «Даша Васильева» актер Владимир Стержаков тоже работает в МХТ и подчеркивает, что Зудина завоевала титул «мхатовской Салтычихи». Актриса считала в порядке вещей вмешиваться в распределение ролей, считала себя в праве «строить» актеров за кулисами и отчитывать их за любую провинность. Благодаря ее руководству в театре стало процветать стукачество, подхалимаж и отнюдь не сценическое лицемерие. Зудина часто выговаривала коллегам за то, что огни не ходили на спектакли в «Табакерку», чем, по ее словам, расстраивали Олега Павловича.

Другая актриса не пожелала раскрывать своего имени, но тоже нашла что сказать о вдове покойного актера. А то, что говорила она отнюдь не лестные для Зудиной вещи, объяснили просьбу о сохранении анонимности. Оказывается, все приглашенные режиссеры обязаны были предложить роль Марине, а уж после рассматривать других актрис и актеров. Сродни преступлению считалось пройти мимо вдовы Табакова и не отвесить ей поклон – этот бедняга рисковал стать ее злейшим врагом со всеми вытекающими. Инсайдер признается, что остальные актеры чувствовали себя крепостными при «барыне-самодуре».

Зудина первая осматривала костюмерные и все лучшие вещи забирала себе: от белья до шуб. Актриса даже не держала домработницу, а всю работу по хозяйству выполнял для нее театральный техперсонал. На внешность Марина тоже не тратилась – все пластические операции ей делали знакомые покойного Табакова в Екатеринбурге безвозмездно.
Дарья Светозарова
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