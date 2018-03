13-летняя Настя Гладилина из Брянска прошла в финал «Голос. Дети»

Певица из Брянска Анастасия Гладилина прошла в следующий этап проекта «Голос. Дети». Девушка будет участвовать в финале конкурса.

13-летняя участница конкурса 23 марта на Первом канале сражалась за место в финале с другими участниками. В поединке Настя стала лучшей и вышла в финал конкурса. Девушки выступили с композицией No Roots Алисы Мертон. Брянская исполнительница затмила своих конкуренток уверенностью и достойным исполнением песни. Наставнику Валерию Меладзе больше всего понравилось выступление юной Анастасии.Талант 13-летней девушки из Брянска жюри рассмотрели еще во время прослушиваний. Во время первого выступления Анастасия Гладилина исполнила композицию Бейонсе If I Were a Boy. Девушка покорила всех наставников, которые аплодировали ей стоя.