Машкову предложили встать во главе театра Табакова «Табакерка»

Предложение Владимиру Машкову, в котором актёру открывается возможность возглавить «Табакерку», поступило от Владимира Мединского, занимающего пост российского министра культуры. По словам Мединского, в данный момент Машков занимается обдумыванием данного предложения. Владимир Мединский также напомнил, что ранее Машков отказался от должности художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова, которая досталась Сергею Женовачу.
Сам Владимир Машков в интервью обозначил, что при необходимости он приложит все усилия для принятия осознанного решения. Также актёр заявил, что новый худрук МХТ имени Чехова является добрым и хорошим человеком, пожелав ему успеха во всех его начинаниях на новом посту.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях