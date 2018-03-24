Машкову предложили встать во главе театра Табакова «Табакерка»

Прославленный российский актёр и режиссёр Владимир Машков получил предложение вставь во главе театра «Табакерка», заменив усопшего артиста Олега Табакова, который выступил в качестве его создателя.

Александр Вест

Предложение Владимиру Машкову, в котором актёру открывается возможность возглавить «Табакерку», поступило от Владимира Мединского, занимающего пост российского министра культуры. По словам Мединского, в данный момент Машков занимается обдумыванием данного предложения. Владимир Мединский также напомнил, что ранее Машков отказался от должности художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова, которая досталась Сергею Женовачу.Сам Владимир Машков в интервью обозначил, что при необходимости он приложит все усилия для принятия осознанного решения. Также актёр заявил, что новый худрук МХТ имени Чехова является добрым и хорошим человеком, пожелав ему успеха во всех его начинаниях на новом посту.