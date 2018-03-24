Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе Ветеран АТО грозился избить полицейских фаллоимитатором Уфологи сообщили о появлении большого НЛО в горах Афганистана В Воронеже босоногий "повелитель луж" попал в объективы камер «Срочно на ферму»: Поклонники раскритиковали наряд Яны Рудковской Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы вернуться в Россию Учёные рассказали об опасности шашлыка Постаревшая Наташа Королева вызывает жалость у фанатов В гостях у Малахова Лолита устроила дурдом с психиатром и Милоновым Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ В Австралии построят электростанцию, которая будет работать как гигантская батарейка
| | Машкову предложили встать во главе театра Табакова «Табакерка»

Машкову предложили встать во главе театра Табакова «Табакерка»

Сегодня, 10:42
Прославленный российский актёр и режиссёр Владимир Машков получил предложение вставь во главе театра «Табакерка», заменив усопшего артиста Олега Табакова, который выступил в качестве его создателя.

Машкову предложили встать во главе театра Табакова «Табакерка»

 

Предложение Владимиру Машкову, в котором актёру открывается возможность возглавить «Табакерку», поступило от Владимира Мединского, занимающего пост российского министра культуры. По словам Мединского, в данный момент Машков занимается обдумыванием данного предложения. Владимир Мединский также напомнил, что ранее Машков отказался от должности художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова, которая досталась Сергею Женовачу.

Сам Владимир Машков в интервью обозначил, что при необходимости он приложит все усилия для принятия осознанного решения. Также актёр заявил, что новый худрук МХТ имени Чехова является добрым и хорошим человеком, пожелав ему успеха во всех его начинаниях на новом посту.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В МХТ имени Чехова проходит прощание с Олегом Табаковым
В МХТ имени Чехова проходит прощание с Олегом Табаковым

В данный момент в Московском художественном театре имени Чехова происходит процедура прощания с выдающимся отечественным артистом Олегом Табаковым. Прощание с

Театр
Театр "Табакерка" отменил 2 спектакля с участием Олега Табакова

Московский театр под руководством Олега Табакова «Табакерка» отменил два спектакля с участием своего художественного руководителя. Так, зрители не увидят

Народному артисту Российской Федерации Владимиру Машкову исполняется 50 лет
Народному артисту Российской Федерации Владимиру Машкову исполняется 50 лет

Народному артисту Российской Федерации Владимиру Машкову, любимчику публики исполняется 50 лет. Владимир Машков не только занимается режиссурой, но и много

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости