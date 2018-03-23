Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Обнародовано имя преемника Табакова в МХТ имени Чехова

Обнародовано имя преемника Табакова в МХТ имени Чехова

Сегодня, 22:25
Художественным руководителем МХТ имени Чехова поставили Сергея Женовача. Этого человека намерены поддержать все главы передовых театров. Такое заявление сделал министр культуры России Владимир Мединский.

Обнародовано имя преемника Табакова в МХТ имени Чехова

 

Худруки советуют Женовачу ответственно подходить к общению с подчиненными. В каждом театре существуют собственные традиции, которых необходимо придерживаться, дабы сохранить преемственность. Мединский пожелал Женовачу успеха на новой должности и рекомендовал режиссёру не забывать о взятых на себя обязательствах даже в самые сложные времена.

Олег Табаков умер в 82 года после продолжительной борьбы с болезнью. По словам товарищей актера, его срок пребывания на Земле укоротил онкологический недуг, а слова о проблемах с легкими и сердцем являются отговоркой. Табаков старался никогда не жаловаться на здоровье и мужественно переносил страдания. О нестерпимых мучениях артиста знали единицы. Врио директора МХТ Чехова стал первый заместитель Табакова Юрий Кравец.
Домбровский Сергей
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