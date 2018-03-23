Обнародовано имя преемника Табакова в МХТ имени Чехова

Худруки советуют Женовачу ответственно подходить к общению с подчиненными. В каждом театре существуют собственные традиции, которых необходимо придерживаться, дабы сохранить преемственность. Мединский пожелал Женовачу успеха на новой должности и рекомендовал режиссёру не забывать о взятых на себя обязательствах даже в самые сложные времена.
Олег Табаков умер в 82 года после продолжительной борьбы с болезнью. По словам товарищей актера, его срок пребывания на Земле укоротил онкологический недуг, а слова о проблемах с легкими и сердцем являются отговоркой. Табаков старался никогда не жаловаться на здоровье и мужественно переносил страдания. О нестерпимых мучениях артиста знали единицы. Врио директора МХТ Чехова стал первый заместитель Табакова Юрий Кравец.