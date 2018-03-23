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| | Актер Дорогов поведал, как чувствует себя Добронравов после инсульта

Актер Дорогов поведал, как чувствует себя Добронравов после инсульта

Сегодня, 19:45
Сергей Дорогов снимался с Федором Добронравовым в юмористической программе «6 кадров». По словам актера, коллега восстанавливается после перенесенного инсульта, динамика положительная, состояние здоровья удовлетворительное.

Актер Дорогов поведал, как чувствует себя Добронравов после инсульта

 

Дорогову сообщила информацию о Добронравове Екатерина Сарычева. Она вместе с госпитализированным актером выступила продюсером картины «Жили-были». В этом фильме Добронравов одну из основных ролей. Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт ожидает увидеть товарища в спектакле 1 апреля. Врачи обещают отпустить госпитализированного актера домой 31 марта, если его состояние здоровья не ухудшится.

Федор Добронравов очутился на больничной койке 18 марта. За день до этого у него ухудшилось самочувствие. Медики диагностировали у него кровоизлияние мозга. Сосуды не выдержали из-за чрезмерной нагрузки. Добронравов часто переутомлялся, мало отдыхал, это отрицательно сказалось на его здоровье. Врачи даже провели операцию, дабы облегчить состояние пациента.
Домбровский Сергей
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