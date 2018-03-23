Каннский фестиваль запретил селфи на красной дорожке

В этом году Каннский фестиваль ждут существенные изменения. Так журналисты и критики увидят премьеры фильмов в то же время, что и гости, и никто не сможет сфотографировать себя.

Виктория Озерова

Руководитель Каннского фестиваля Тьерри Фремо рассказал об изменениях в мероприятии в этом году. По мнению организаторов, те, кто делают селфи на красной дорожке, приводят к беспорядкам, а это совсем не соответствует уровню фестиваля, в связи с чем было принято решение запретить селфи. Также организаторы посчитали, что пресс-показы кинолент следует перенести на утро следующего дня после премьеры. Теперь журналисты и критики увидят все фильмы одновременно с гостями фестиваля.Напомним, что в текущем году Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Главой жюри выступит австралийская актриса Кейт Бланшетт, «короткий метр» возглавит французский режиссер Бертран Бонелло.