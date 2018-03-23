Панкратов-Черный посетит Нижний Новгорода в день открытия фестиваля им. Горького

Известный актер Александр Панкратов-Черный отправится в Нижний Новгород 26 марта этого года на международный литературный фестиваль имени писателя Максима Горького. Информацию об этом распространяют местные СМИ, ссылаясь на слова организаторов мероприятия.

Домбровский Сергей

Торжество начнется в шесть часов вечера в филиале выставочного центра Росизо «Арсенал». На мероприятие пригласили знаменитых отечественных деятелей культуры. Церемония рассчитана на 200 человек. В программу включена пресс-конференция, артисты ответят на вопросы журналистов. На сцене выступят пять театров Нижнего Новгорода. Ведущими фестиваля станут актриса Яна Поплавская и ее коллега Сергей Блохин.К организации выступлений причастны члены благотворительного фонда «Дорога добра». Помимо прочего, зрители увидят отрывки из пьесы местного драматурга Нины Прибутковской «Странный парень». Им расскажут о том, как поколения сменяют друг друга. С восьми до десяти вечера запланирован торжественный ужин с участниками фестиваля.