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| | Панкратов-Черный посетит Нижний Новгорода в день открытия фестиваля им. Горького

Панкратов-Черный посетит Нижний Новгорода в день открытия фестиваля им. Горького

Сегодня, 19:48
Известный актер Александр Панкратов-Черный отправится в Нижний Новгород 26 марта этого года на международный литературный фестиваль имени писателя Максима Горького. Информацию об этом распространяют местные СМИ, ссылаясь на слова организаторов мероприятия.

Панкратов-Черный посетит Нижний Новгорода в день открытия фестиваля им. Горького

 

Торжество начнется в шесть часов вечера в филиале выставочного центра Росизо «Арсенал». На мероприятие пригласили знаменитых отечественных деятелей культуры. Церемония рассчитана на 200 человек. В программу включена пресс-конференция, артисты ответят на вопросы журналистов. На сцене выступят пять театров Нижнего Новгорода. Ведущими фестиваля станут актриса Яна Поплавская и ее коллега Сергей Блохин.

К организации выступлений причастны члены благотворительного фонда «Дорога добра». Помимо прочего, зрители увидят отрывки из пьесы местного драматурга Нины Прибутковской «Странный парень». Им расскажут о том, как поколения сменяют друг друга. С восьми до десяти вечера запланирован торжественный ужин с участниками фестиваля.
Домбровский Сергей
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