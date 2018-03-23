Юный талант из Оренбурга Рутгер Гарехт покоряет сцену «Голос. Дети»

Юное дарование Рутгер Гарехт на отлично прошёл кастинг и попал в прямые эфиры песенного конкурса «Голос. Дети». Теперь мальчишка готовится к показательным выступлениям, которые транслируют по Первому каналу.

Дарья Дмитриева

Юный талантливый Рутгер с первого выхода на сцену поразил зрителей и знаменитое жюри своим превосходным выступлением. Мальчик давно выступает на сцене. Он актёр театра «Щелкунчик». Его голос не давал покоя руководителям, которые и настояли на участии в «Голос. Дети». И не прогадали.К Рутгеру Гарехту уже пришла популярность. Им восторгается многомиллионная публика, любители песенного шоу. Он завоевал сердца и всех членов жюри, первой из которых на его голос повернулась Пелагея. Её мальчик и выбрал своим тренером.Как сам Рутгер сказал, победа для него не главное, он предпочитает нравиться публике. У него это получается. Видео с его первым выступлением 8 февраля уже набрало более двух миллионов просмотров. А значит, популярность мальчика выходит на новый уровень. Публика с нетерпением ждёт его в прямых эфирах, чтобы насладится новым его исполнением. Но какую песню двенадцатилетний исполнитель будет петь, пока секрет.