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| | Юный талант из Оренбурга Рутгер Гарехт покоряет сцену «Голос. Дети»

Юный талант из Оренбурга Рутгер Гарехт покоряет сцену «Голос. Дети»

Сегодня, 19:03
Юное дарование Рутгер Гарехт на отлично прошёл кастинг и попал в прямые эфиры песенного конкурса «Голос. Дети». Теперь мальчишка готовится к показательным выступлениям, которые транслируют по Первому каналу.

Юный талант из Оренбурга Рутгер Гарехт покоряет сцену «Голос. Дети»

 

Юный талантливый Рутгер с первого выхода на сцену поразил зрителей и знаменитое жюри своим превосходным выступлением. Мальчик давно выступает на сцене. Он актёр театра «Щелкунчик». Его голос не давал покоя руководителям, которые и настояли на участии в «Голос. Дети». И не прогадали.

К Рутгеру Гарехту уже пришла популярность. Им восторгается многомиллионная публика, любители песенного шоу. Он завоевал сердца и всех членов жюри, первой из которых на его голос повернулась Пелагея. Её мальчик и выбрал своим тренером.

Как сам Рутгер сказал, победа для него не главное, он предпочитает нравиться публике. У него это получается. Видео с его первым выступлением 8 февраля уже набрало более двух миллионов просмотров. А значит, популярность мальчика выходит на новый уровень. Публика с нетерпением ждёт его в прямых эфирах, чтобы насладится новым его исполнением. Но какую песню двенадцатилетний исполнитель будет петь, пока секрет.
Дарья Дмитриева
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