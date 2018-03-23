Жительница Пензы стала участницей шоу «Песни» на ТНТ

Екатерина Сергеева пробилась в финальную часть телешоу «Песни». Об этом девушка написала в своем микроблоге в социальной сети.

Сергей Денисов

Это уже вторая участница из Пензы, принимающая участие в популярной передаче. Первой была Валерия Барышникова, которую член тогдашнего жюри Павел Воля пропустил без предварительного прослушивания, как свою землячку.По словам будущей участницы шоу, она прошла кастинг, благодаря примеру другого уроженца Пензы – популярного певца и композитора Егора Крида. Екатерина Сергеева является солисткой музыкальной группы и не имеет профессионального музыкального образования. Финал конкурса на ТНТ состоится 24 марта.