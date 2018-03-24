Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Алисия Викандер снимется в ночном триллере

Алисия Викандер снимется в ночном триллере

Сегодня, 07:40
Кинокомпания Netflix решила создать экранную адаптацию нашумевшего романа Сюзанны Джонс «Птица землетрясения». Продюсеры картины решили не скупиться на актерские гонорары и пригласили на главные роли номинантку премии Оскар Алисию Викандер и актера Райли Кио. Об этом сообщается в новостной ленте одного из голливудских порталов.

Алисия Викандер снимется в ночном триллере

 

Идея написания сценария по этой книжке давно витала в воздухе, однако затянувшиеся процедуры оформления авторского договора немного отодвинули создание сценария во времени.

Сюжетная перипетия очень простая и потребовала от сценариста включения нескольких поворотных точек для усиления драматургии фабулы. Главная героиня приезжает из США трудиться в одну из развивающихся стран в качестве иностранного специалиста. Происходит несчастный случай и девушку начинают подозревать в преднамеренном убийстве. Первопричиной трагического события является классический любовный треугольник. Когда зрители попадут на премьеру фильма, до сих пор неизвестно.
Сергей Денисов
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