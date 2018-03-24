Алисия Викандер снимется в ночном триллере

Кинокомпания Netflix решила создать экранную адаптацию нашумевшего романа Сюзанны Джонс «Птица землетрясения». Продюсеры картины решили не скупиться на актерские гонорары и пригласили на главные роли номинантку премии Оскар Алисию Викандер и актера Райли Кио. Об этом сообщается в новостной ленте одного из голливудских порталов.

Сергей Денисов

Идея написания сценария по этой книжке давно витала в воздухе, однако затянувшиеся процедуры оформления авторского договора немного отодвинули создание сценария во времени.Сюжетная перипетия очень простая и потребовала от сценариста включения нескольких поворотных точек для усиления драматургии фабулы. Главная героиня приезжает из США трудиться в одну из развивающихся стран в качестве иностранного специалиста. Происходит несчастный случай и девушку начинают подозревать в преднамеренном убийстве. Первопричиной трагического события является классический любовный треугольник. Когда зрители попадут на премьеру фильма, до сих пор неизвестно.