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| | Турецкая певица оскорбила Эрдогана и отправилась в тюрьму

Турецкая певица оскорбила Эрдогана и отправилась в тюрьму

Сегодня, 16:17
Турецкая солистка Зухал Олджай ближайшие десять месяцев проведет в тюрьме. Так решил суд в Стамбуле. Вокалистка упомянула главу Турции Реджепа Эрдогана в одной из своих песен и теперь вынуждена расплачиваться за это собственной свободой.

Турецкая певица оскорбила Эрдогана и отправилась в тюрьму

 

Зухал Олджай не согласна с вердиктом служителей Фемиды. По версии следствия, исполнительница на одном из концертов заменила слова композиции и спела: Реджеп Эрдоган, все пустое, все ложь. В прокуратуре подобное изречение назвали оскорблением президента Турции. По закону, наказанием за такое нарушение является тюремное заключение сроком до четырех лет. Солистка пыталась на суде объяснить свое поведение, но ее доводы посчитали недостаточными.

По заявлению Олджай, она не имела злого умысла, а упомянула Эрдогана в своей песне, так как это имя хорошо рифмовалось с остальными словами в куплете. Неприличный жест она показывала одному из зрителей, который ее взбесил, а вовсе не главе Турции. Судьи не учли замечания Олджай и теперь почти год женщина будет коротать дни и ночи за решеткой.
Домбровский Сергей
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