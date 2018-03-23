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| | Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix

Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix

Сегодня, 14:47
Сервис Netflix обнародовал перечень самых «жутких» фильмов-страшилок. Которые зрители так и не решись досмотреть до конца. Тот факт, что более 70% фанатов ужастиков не нашли в себе силы дождаться титров и стал основным критерием. В перечень вошли десять самых ужасных кинофильмов. «Ужасные» здесь следует считать комплиментом.

Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix

 

Лидирует в списке фильм «Лихорадка» 2016 года выпуска. Он рассказывает о том, как несколько студентов решили отдохнуть от шумного города в лесной глуши, насладиться сексом на природе и свежим воздухом, добавляя к этим утехам и обильные пивные возлияния. Неожиданно у одной из девушек начинает сочиться кровь совершенно не из того места, о котором все подумали. Кровоизлияние завершилось для нее смертью, а позже подобные симптомы появились и у других отдыхающих. Так мало того, что пока здоровые стали сторониться своих инфицированных собратьев, так и местные жители открыли охоту на группу заразных горожан в целях профилактики эпидемии. Картина пестрит кровавыми кадрами, ошметками тел и прочими кошмарными ужасностями.


Второе место в этом занимает кинолента «Парк резни». Этот фильм повествует об одном маньяке в южных штатах США, который устроил охоту на двух грабителей банка и их заложницу. Парни отделались обычной смертью, а вот девушке пришлось помучиться.


А третий в списке фильм-сборник «Варварская Мексика». Это работа восьми режиссеров, объединенная в одну антологию. Каждая история связана с местными жуткими легендами и мифами. Здесь есть все, чем славятся настоящие хорроры – поножовщина, жертвоприношение, отрезанные головы и окровавленные птичьи перья.


Также в список вошли и другие «ужасные» фильмы: «Пираньи 3D», «Сырое», «Зубы», «Заклятье», «Человеческая многоножка-2», «Пустота» и замкнувший десятку «Иерусалим». Критики отмечают, что кроме иногда жутких до омерзения сцен в этих картинах ничего нет. А может это просто слишком натуралистичные кошмары мешают зрителям рассмотреть сюжет.
Дарья Светозарова
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