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| | Рижский художник обескуражил зрителей спектаклем с поеданием человеческой плоти

Рижский художник обескуражил зрителей спектаклем с поеданием человеческой плоти

Сегодня, 03:30
Художник из Риги Артур Берзиньш представил публике свое видение любовных свиданий. В спектакле участвовали он, она, повар и сковородка. По сюжету мужчина и женщина доказывали свои чувства, поедая плоть друг друга в прямом смысле этого слова.

Рижский художник обескуражил зрителей спектаклем с поеданием человеческой плоти

 

Любовники пришли на свидание, повар отрезал кусочки их кожи, поджарив на сковороде. Затем vужчина и женщина вкусили человеческую плоть, чем доказали свои нежные чувства. Люди не поняли данное искусство, граничащее с каннибализмом. Полицию тоже заинтересовала эта постановка. Правоохранители посмотрят спектакль еще раз, дыба определить, запрещать его или позволить современному художнику представлять свою задумку европейской аудитории. По мнению зрителей, нынешние творческие личности зачастую пересекают грани дозволенного.

Если искусство станет развиваться в этом направлении, то можно ожидать возврата в Средневековье, когда инквизиторы сжигали людей на кострах и пытали перед казнью. Артур Берзиньш не согласен с такой точкой зрения. По мнению художника, ничего страшного в спектакле нет. Во время съемок любовники вкушали всего лишь кожу, поэтому о каннибализме не может идти речи. Психологи полагают, что автор спектакля пытался привлечь внимание людей, показывая постановку, ломающую нормы современной морали.
Домбровский Сергей
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