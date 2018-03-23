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| | Стивен Сигал отвергает все обвинения в сексуальных домогательствах

Стивен Сигал отвергает все обвинения в сексуальных домогательствах

Сегодня, 11:51
Стивен Сигал, как и многие голливудские актеры, стал участником скандала, начавшегося после разоблачения знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. Артист отвергает все обвинения в свою сторону. О знаменитости высказался его адвокат Энтони Флангетти.

Стивен Сигал отвергает все обвинения в сексуальных домогательствах

 

«Мистер Сигал настаивает на том, что все рассказы о произошедших инцидентах с его участием выдуманы от начала и до конца. Он считает, что подобные действия наносят непоправимый вред не только репутации тех, кто были ложно обвинены, но также и настоящим жертвам - женщинам, пострадавшим от насильственных действий», - заявил Флангетти.

Сигал также вынужден был дать комментарий о выдвинутых против него обвинений. Случилось это после пресс-конференции с участием двух девушек, которые называют себя «жертвами сексуального насилия» со стороны Сигала - моделями голландского происхождения Флавиолы Дэдис и Реджины Саймонс.

Саймонс рассказала о том, что еще несколько лет тому назад, в 1993 год, актер пригласил ее к себе на вечеринку, посвященную завершению съемок фильма «В смертельной опасности». Саймонс, принявшая участие в съемках нескольких эпизодов, с радостью приняла приглашение, но по приезду обнаружила, что там был лишь он. Стивен заявил, что все гости уже разъехались, а он хочет ей кое-что показать. После этого, он повел ее в соседнюю комнату, которая оказалась спальней. Реджина уверяет, что Сигал, несмотря на ее протесты, сорвал с нее одежду и изнасиловал.

Флавиола Дэдис заявила, что инцидент с ней случился еще в 2002 году. По ее словам, она делала успешную карьеру в модельном бизнесе, но мечтала об актерской карьере. Сигал пообещал ей дать роль в своем фильме и позвал к себе домой, где потребовал раздеться, а после начал грубо приставать к ней. Изнасилования Флавиоле удалось избежать только лишь когда она начала громко кричать.
Николай Офицеров
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