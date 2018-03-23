Новый персонаж появится в телесериале «Теория Большого взрыва»

Многочисленные поклонники всемирно известного телевизионного сериала под названием «Теория Большого взрыва» в данный момент заняты бурным обсуждением нового персонажа, который вскоре появится в американском ситкоме.

Александр Вест

В связи с тем, что главный персонаж сериала по имени Шелдон Купер вскоре поженится на своей невесте Эми Фара Фаулер, в сериал введут нового персонажа, которым станет его старший брат Джорджи. Новый персонаж ситкома станет частью сериала, так как прибудет к героям «Теории Большого взрыва», чтобы поучаствовать в свадебном торжестве своего младшего брата. Американский 44-летний актёр Джерри О’Коннелл сыграет роль Джорджи в ситкоме.В данный момент сценаристы лишь разрабатывают возможный сценарий для финала 11-го сезона ситкома, однако, фанаты сериала уже узнали, что их ждёт свадьба Эми и Шелдона. Напомним, Джерри О’Коннелл известен зрителям по таким фильмам как: «Пираньи 3D», Очень страшное кино 5», а также «Крик 2».