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| | Новый персонаж появится в телесериале «Теория Большого взрыва»

Новый персонаж появится в телесериале «Теория Большого взрыва»

Сегодня, 11:38
Многочисленные поклонники всемирно известного телевизионного сериала под названием «Теория Большого взрыва» в данный момент заняты бурным обсуждением нового персонажа, который вскоре появится в американском ситкоме.

Новый персонаж появится в телесериале «Теория Большого взрыва»

 

В связи с тем, что главный персонаж сериала по имени Шелдон Купер вскоре поженится на своей невесте Эми Фара Фаулер, в сериал введут нового персонажа, которым станет его старший брат Джорджи. Новый персонаж ситкома станет частью сериала, так как прибудет к героям «Теории Большого взрыва», чтобы поучаствовать в свадебном торжестве своего младшего брата. Американский 44-летний актёр Джерри О’Коннелл сыграет роль Джорджи в ситкоме.

В данный момент сценаристы лишь разрабатывают возможный сценарий для финала 11-го сезона ситкома, однако, фанаты сериала уже узнали, что их ждёт свадьба Эми и Шелдона. Напомним, Джерри О’Коннелл известен зрителям по таким фильмам как: «Пираньи 3D», Очень страшное кино 5», а также «Крик 2».
Александр Вест
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