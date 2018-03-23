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| | Актер Федор Добронравов перенес инсульт

Актер Федор Добронравов перенес инсульт

Сегодня, 10:49
Знаменитый актер московского Театра сатиры Федор Добронравов перенес инсульт. Врачи сообщают, что ему уже проведена операция. Подробности относительно его текущего состояния не разглашаются, но уже вскоре должны появится некоторые подробности.

Актер Федор Добронравов перенес инсульт

 

Впервые плохо артист почувствовал себя 17 марта. В этот день он пожаловался на то, что у него онемевают конечности и ухудшилась речь. Скорая после этого доставила Добронравова в одну из больниц Подмосковья.

Как известно, ночью наступило определенное улучшение состояние актера, однако все симптомы вернулись с двойной силой на следующий день, потому Добронравов решил лечь в больницу в Москве. Ему потребовалась операция, которая прошла без осложнений. На данный момент Добронравов находится в больнице. Известно лишь то, что его выписка не планируется.

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт заявил, что на данный момент состояние Федора Добронравова полностью нормализовалось и он уже идет на поправку. Выписка запланирована на 31 марта, потому уже 1 апреля, скорее всего, он появится на сцене в честь Дня смеха.

Добронравов известен по работам в фильмах «Ликвидация», «День радио», также по комедийному скетч-шоу «6 кадров» и телесериалу «Сваты».
Николай Офицеров
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