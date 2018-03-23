Актер Федор Добронравов перенес инсульт

Впервые плохо артист почувствовал себя 17 марта. В этот день он пожаловался на то, что у него онемевают конечности и ухудшилась речь. Скорая после этого доставила Добронравова в одну из больниц Подмосковья.
Как известно, ночью наступило определенное улучшение состояние актера, однако все симптомы вернулись с двойной силой на следующий день, потому Добронравов решил лечь в больницу в Москве. Ему потребовалась операция, которая прошла без осложнений. На данный момент Добронравов находится в больнице. Известно лишь то, что его выписка не планируется.
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт заявил, что на данный момент состояние Федора Добронравова полностью нормализовалось и он уже идет на поправку. Выписка запланирована на 31 марта, потому уже 1 апреля, скорее всего, он появится на сцене в честь Дня смеха.
Добронравов известен по работам в фильмах «Ликвидация», «День радио», также по комедийному скетч-шоу «6 кадров» и телесериалу «Сваты».