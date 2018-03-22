Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

"Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9 Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни
| | В Сети опубликовали финальный трейлер фильма «Дэдпул-2»

В Сети опубликовали финальный трейлер фильма «Дэдпул-2»

Сегодня, 22:31
В Сети появился последний трейлер второй части кинофильма про супергероя Дэдпула – «Дэдпул-2». Фильм появиться в российских кинотеатрах уже 17 мая.

В Сети опубликовали финальный трейлер фильма «Дэдпул-2»

 

В Сети показали финальный трейлер киноленты «Дэдпул-2», который появиться в кинотеатрах России уже с 17 мая. В новой части фильма про очень нестандартного супергероя современности создатели расскажут историю про команду супергероев, которую возглавит Дэдпул – «Команда Икс».

В главной роли вновь предстанет актер Райан Рейнольдс, а его девушкой в фильме станет актриса Морена Баккарин.

 
 
 
Режиссером фильма стал создатель первой части Дэвид Литч. Еще один режиссер первого «Дэдпула» Тим Миллер оказался принимать участие в создании «Дэдпул-2» из разногласий с Рейнольдсом. Также проект покинул композитор и автор музыки к первой части Джанки Экс-Эл.

Недавно сообщалось, что на тест-просмотре рейтинг второй части опередил первый фильм – 98 баллов против 91 балла. Показанный в 2016 году «Дэдпул» при собственном бюджете в 58 млн долларов смог набрать 783 млн долларов.
Новости по теме
Вышел новый трейлер второй части «Дэдпула»
Вышел новый трейлер второй части «Дэдпула»

20th Century Fox презентовала новый трейлер второй части «Дэдпула». В видео компания показала главных героев кинокартины.

В России «Дэдпул-2» продвигают при помощи пельменей
В России «Дэдпул-2» продвигают при помощи пельменей

На российском рынке распространилось креативное продвижение фильма «Дэдпул-2». Для этого на постере для РФ стаканы с водой поменяли на рюмки и огурчики, а

Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер покинул проект и не будет снимать вторую часть
Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер покинул проект и не будет снимать вторую часть

Режиссер картины «Дэдпул» Тим Миллер покинул проект после конфликта на творческой основе с Райаном Рейнольдсом. Кто заменит Миллера в работе над картиной пока

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости