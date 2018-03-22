В Сети опубликовали финальный трейлер фильма «Дэдпул-2»

В Сети появился последний трейлер второй части кинофильма про супергероя Дэдпула – «Дэдпул-2». Фильм появиться в российских кинотеатрах уже 17 мая.

Режиссером фильма стал создатель первой части Дэвид Литч. Еще один режиссер первого «Дэдпула» Тим Миллер оказался принимать участие в создании «Дэдпул-2» из разногласий с Рейнольдсом. Также проект покинул композитор и автор музыки к первой части Джанки Экс-Эл.

В Сети показали финальный трейлер киноленты «Дэдпул-2», который появиться в кинотеатрах России уже с 17 мая. В новой части фильма про очень нестандартного супергероя современности создатели расскажут историю про команду супергероев, которую возглавит Дэдпул – «Команда Икс».В главной роли вновь предстанет актер Райан Рейнольдс, а его девушкой в фильме станет актриса Морена Баккарин.Недавно сообщалось, что на тест-просмотре рейтинг второй части опередил первый фильм – 98 баллов против 91 балла. Показанный в 2016 году «Дэдпул» при собственном бюджете в 58 млн долларов смог набрать 783 млн долларов.