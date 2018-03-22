В Сети опубликовали финальный трейлер фильма «Дэдпул-2»

В Сети показали финальный трейлер киноленты «Дэдпул-2», который появиться в кинотеатрах России уже с 17 мая. В новой части фильма про очень нестандартного супергероя современности создатели расскажут историю про команду супергероев, которую возглавит Дэдпул – «Команда Икс».
В главной роли вновь предстанет актер Райан Рейнольдс, а его девушкой в фильме станет актриса Морена Баккарин.
Недавно сообщалось, что на тест-просмотре рейтинг второй части опередил первый фильм – 98 баллов против 91 балла. Показанный в 2016 году «Дэдпул» при собственном бюджете в 58 млн долларов смог набрать 783 млн долларов.