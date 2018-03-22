Кандидаты наук из НГУ сразились в рэп-батле о физике и химии

Сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ) презентовали online-курсы виртуальной площадке Coursera. Учителя сразились в рэп-битве, выясняя, чей предмет круче.

Домбровский Сергей

Педагоги курсов «Неорганическая химия», «Органическая химия» и «Физическая химия» пытались доказать, что без их знаний человечество существовать не сможет. Преподавателям понравился новый опыт, который они получили во время записи рэп-батла. Ролик длится около семи минут, но на его съемку ушло несколько часов. Сложнее всего учителям давался речитатив. Они долго репетировали перед выступлениями, но потом втянулись в этот процесс и стали получать удовольствие.Преподаватель кафедры общей химии НГУ Константин Коваленко поделился своими эмоциями. Он не ожидал, что снимать рекламный ролик о лекциях на Coursera станут в форме рэп-батла. Ранее Коваленко никогда не слышал о словесных битвах между хип-хоп исполнителями и для него это стало полной неожиданностью. Такой формат рекламы нацелен на подростковую аудиторию. НГУ впервые выставил лекции по естественным наукам на Coursera в 2015 году.