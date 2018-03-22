В Музее мадам Тюссо появится экспонат Меган Маркл

Известно, что копия будущей жены принца будет располагаться рядом с другими членами королевского семейства: принцем Гарри, его братом Уильямом и его супругой, а также самой королевой Елизаветой II.
Стоит отметить, что скульптура Меган Маркл поступит в Музей мадам Тюссо после восковых фигур американского президента Трампа, британского премьер-министра Терезы Мэй и ирландского единоборца Конора Макгрегора.
Руководитель музея Фулер рассказал, что поскольку персоны принца Гарри и американской модели Меган очень интересуют общественность, фигура Маркл создавалась втайне