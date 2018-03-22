Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

Сюжеты :

"Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9 Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни
| | В Музее мадам Тюссо появится экспонат Меган Маркл

В Музее мадам Тюссо появится экспонат Меган Маркл

Сегодня, 21:05
Столичный музей восковых фигур мадам Тюссо пополнится новым интересным экспонатом. Восковое изваяние невесты принца Гарри Меган Маркл представят вниманию посетителей в начале мая. Информацию об этом предоставил представитель музея Эдвард Фулер.

В Музее мадам Тюссо появится экспонат Меган Маркл

 

Известно, что копия будущей жены принца будет располагаться рядом с другими членами королевского семейства: принцем Гарри, его братом Уильямом и его супругой, а также самой королевой Елизаветой II.

Стоит отметить, что скульптура Меган Маркл поступит в Музей мадам Тюссо после восковых фигур американского президента Трампа, британского премьер-министра Терезы Мэй и ирландского единоборца Конора Макгрегора.

Руководитель музея Фулер рассказал, что поскольку персоны принца Гарри и американской модели Меган очень интересуют общественность, фигура Маркл создавалась втайне
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Невеста принца Гарри Меган Маркл сменила веру ради свадьбы
Невеста принца Гарри Меган Маркл сменила веру ради свадьбы

В британской Королевской капелле был совершён тайный обряд крещения невесты британского принца Гарри Меган Маркл, который был проведён архиепископом

Невеста принца Гарри скрывает свое настоящее имя
Невеста принца Гарри скрывает свое настоящее имя

Настоящее имя невесты принца Гарри американской актрисы Меган Маркл на самом деле другое. С рождения она Рэйчел Меган Маркл, однако решила пользоваться лишь

Пиппа Мидлтон отказалась видеть на собственной свадьбе Меган Маркл и принца Гарри
Пиппа Мидлтон отказалась видеть на собственной свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Пиппа Мидлтон отказалась видеть на собственной свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Праздничное мероприятие запланировано на апрель 2017 года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости