Сарридж презентует первую мужскую коллекцию для Roberto Cavalli

В июне текущего года во Флоренции пройдет важное событие мужской моды – показ Pitti Uomo. Специальным гостем мероприятия станет креативный директор Roberto Cavalli Пол Сарридж, который презентует первую коллекцию бренда для мужчин.

Виктория Озерова

В 1970 году во Флоренции Roberto Cavalli дебютировал во вселенной моды. В этом году бренд планирует реорганизацию, и произойдет это именно в месте рождения. Пол Сарридж, креативный директор марки, проинформировал о том, что перерожденный бренд предстанет перед зрителями уже через несколько месяцев. Сарридж лично приедет на Pitti Uomo, чтобы презентовать первую мужскую коллекцию Roberto Cavalli.Напомним, что одно из главных мероприятий в мире мужской моды – выставка Pitti Uomo – пройдет с 12 по 15 июня во Флоренции.