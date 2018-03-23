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| | Звезда фильма «Атланта» исполнит роль в новом триллере с Арми Хаммером

Звезда фильма «Атланта» исполнит роль в новом триллере с Арми Хаммером

Сегодня, 07:20
Звезда телевизионного фильма «Атланта» Зази Битц, американская актриса и модель Дакота Джонсон (снималась в картине «В активном поиске») и Арми Хаммер, прославившийся благодаря участию в ленте «Социальная сеть», исполнят роли в новом триллере компании Annapurna.

Звезда фильма «Атланта» исполнит роль в новом триллере с Арми Хаммером

 

Режиссером триллера станет Бабак Анвари, который раньше работал над «В тени». Продюсерами картины выступят Лакен Тох и Кристофер Копп. Название хоррора не обнародуется, возможно его еще не придумали. По сюжету, в фильме расскажут историю обыкновенного бармена, чья жизнь не отличается значительными событиями, течет равномерно и кажется так будет происходить все время. В один момент у работника питейного заведения резко меняется судьба. Происходит это после того, как он поднимает трубку мобильного устройства, забытого в баре.

В жизни главного героя картины наступает переломный момент, и она становится насыщена необычными событиями. Роль бармена исполнит Арми Хаммер. Компанию ему в съемках триллера составят Зази Битц и Дакота Джонсон.
Домбровский Сергей
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