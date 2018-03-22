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| | Коллега Федора Добронравова рассказала о состоянии актёра

Коллега Федора Добронравова рассказала о состоянии актёра

Сегодня, 16:32
Недавно прославленному российскому актёру Федору Добронравову потребовалась срочная госпитализация. В связи с запросами поклонников о здоровье артиста, его коллега решила раскрыть подробности состояния актёра.

Коллега Федора Добронравова рассказала о состоянии актёра

 

Бронислава Чунихина, работающая с Добронравовым в Московском театре сатиры Федора Добронравова, рассказала о том, что актёру предстоит полное обследование организма в клинике, а медицинские специалисты оценивают состояние артиста как хорошее и стабильное. По словам Брониславы Чунихиной, Федор Добронравов хорошо себя чувствует, а его состояние постепенно нормализуется.

Напомним, сведения о госпитализации популярного актёра появились в минувшее воскресенье, 18 марта. Из-за того, что Добронравов оказался в больнице, спектакль под названием «Чудики», в котором должен был играть Федор, был отменён. До сих пор медицинские специалисты не раскрывают точной причины госпитализации артиста. Стоит напомнить, широкую известность Добронравов приобрёл после съёмок в ряде российских комедий и украинском телесериале «Сваты».
Александр Вест
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