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| | В Сети выдвинули альтернативу «Мстителям» в качестве лучшего кроссовера

В Сети выдвинули альтернативу «Мстителям» в качестве лучшего кроссовера

Сегодня, 23:30
Пользователи Сети спорят о заявлении руководителей студии Marvel о том, что они создали лучший кроссовер в истории под названием «Мстители: Война бесконечности». Далеко не все юзеры поддерживают такую точку зрения.

В Сети выдвинули альтернативу «Мстителям» в качестве лучшего кроссовера

 

По мнению некоторых пользователей, «Могучие рейнджеры» на порядок качественнее, а «Черепашки-ниндзя» просто непревзойденные. В качестве рекордсменов называли «Скуби-Ду» «Симпсонов», «Бэтмена», «Гриффитов», «Маппет-шоу» и прочие ленты. На поверку оказалось, у «Мстителей» достаточно много конкурентов и называть этот фильм о супергероях от Marvel лучшим попросту некорректно, так как сколько людей – столько мнений, у всех разный вкус и спорить по этому поводу можно до бесконечности.

Один из пользователей назвал самым качественным кроссовером уроки по операционной системе Windows 95 героями картины «Друзья» Дженнифер Энистон и Мэтью Пэрри. Эти актеры настолько профессионально объясняли материал, что очаровали поклонников своим великолепием.
Домбровский Сергей
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