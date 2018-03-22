Режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» поверил в существование демонов

Классик американского хоррора Уильям Фридкин подвергся критике за то, что его заподозрили в откровенном экзорцизме после просмотра новой документальной ленты «Дьявол и отец Аморт».

Сергей Денисов

В 1973 году Фридкин снял самый кассовый фильм ужасов «Изгоняющий дьявола», после чего стал непререкаемым авторитетом в этом жанре. После предварительного просмотра документальной ленты об отце Аморте, кинематографиста заподозрили в том, что он реально убежден в существовании демонов, как реальной субстанции.Режиссер безуспешно попытался оправдать себя в социальных сетях, но нервы не выдержали, и он ответил гневной филиппикой о том, что за сорок пять лет наука ушла далеко вперед и сегодня мы не можем с уверенностью говорить о том, что ангелов и демонов не существует в нашем мире.По мнению продюсеров документальной ленты «Дьявол и отец Аморт», широкая дискуссия только разогрела зрительский интерес к фильму, премьера которого состоится 20 апреля.