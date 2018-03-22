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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | Режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» поверил в существование демонов

Режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» поверил в существование демонов

Сегодня, 21:20
Классик американского хоррора Уильям Фридкин подвергся критике за то, что его заподозрили в откровенном экзорцизме после просмотра новой документальной ленты «Дьявол и отец Аморт».

Режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» поверил в существование демонов

 

В 1973 году Фридкин снял самый кассовый фильм ужасов «Изгоняющий дьявола», после чего стал непререкаемым авторитетом в этом жанре. После предварительного просмотра документальной ленты об отце Аморте, кинематографиста заподозрили в том, что он реально убежден в существовании демонов, как реальной субстанции.

Режиссер безуспешно попытался оправдать себя в социальных сетях, но нервы не выдержали, и он ответил гневной филиппикой о том, что за сорок пять лет наука ушла далеко вперед и сегодня мы не можем с уверенностью говорить о том, что ангелов и демонов не существует в нашем мире.

По мнению продюсеров документальной ленты «Дьявол и отец Аморт», широкая дискуссия только разогрела зрительский интерес к фильму, премьера которого состоится 20 апреля.
Сергей Денисов
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