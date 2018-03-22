Исполнитель роли Супермена сбрил самые дорогие усы в истории кино

Неразрешимое противоречие потребовало от продюсеров увеличить бюджет «Лиги справедливости» на 25 миллионов долларов. Генри Кавилла сняли с усами, а затем через компьютерную очистку его «побрили» во всех сценах.
Компьютерные спецэффекты в бюджете кинокомпаний сравнялись с актерскими гонорарами. Расценка одной секунды компьютерного моделирования стартует с суммы 1000 долларов и выше. Генри Кавилл недавно сбрил самые дорогие усы в американском кинематографе. На своей страничке в социальной сети он иронически заметил: «Сбриты, но не забыты». Комментаторы резонно отреагировали, что дешевле было бы нацепить для «Миссии…» накладные усы, чем брить актера через цифровые инструменты.