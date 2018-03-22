В Хабаровске открыли выставку японских художников манги

Организаторы уверены в том, что помимо самой выставки всех гостей ждут увлекательные мастер-классы, которые будут проводить лично авторы Комура Хиораки и Тераниси Тацуя. Мастера обещают научить всех желающих писать портреты с помощью данной японской техники.
На официальном сайте ДВХМ отмечают также, что знакомство с культурой префектуры Тоттори проводится в дальневосточной столице еще с 2010 года и неизменно пользуется успехом.
«Седьмые Дни культуры префектуры Тоттори в Хабаровске будут посвящены теме искусства в стиле манга. Цель выставки, в первую очередь, показать всем гостям, что манга – это не только развлечение, а также максимально эффективный способ подачи информации из различных областей, с помощью которого можно заинтересовать читателя», - отмечается в сообщении.
Также в администрации утверждают, что расписание работы выставки и афишу мастер-классов можно внимательно изучить на официальном сайте ДВХМ.