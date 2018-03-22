Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Алена Водонаева учится колдовству у участницы «Битвы экстрасенсов» Натальи Бантеевой Продавщица стала проституткой и провела сравнительный анализ двух профессий Пассажир снял на телефон летевший рядом с крылом самолета НЛО Папа Римский Франциск пристыдил любителей крестов Исполнитель роли Супермена сбрил самые дорогие усы в истории кино Одна из последних пляшущих медведиц в Непале погибла из-за плохого обращения Американец отрезал палец на руке и заменил его пальцем ноги Гадящему в лифте воронежцу обещают навести смертельную порчу на моче За драку с майором подполковника МВД Москвы назвали «гопником» Мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамске не принимает опасных отходов «Харакири» по-новосибирски: Пять человек отравились суши «Девочка в розовом» показала губернатору Подмосковья «жест смерти»
| | В Хабаровске открыли выставку японских художников манги

В Хабаровске открыли выставку японских художников манги

Сегодня, 12:00
Представители Дальневосточного художественного музея Хабаровска открыли уникальную выставку японских художников, изображающих традиционные национальные комиксы – манга, которые нередко впоследствии превращаются в аниме.

В Хабаровске открыли выставку японских художников манги

 

Организаторы уверены в том, что помимо самой выставки всех гостей ждут увлекательные мастер-классы, которые будут проводить лично авторы Комура Хиораки и Тераниси Тацуя. Мастера обещают научить всех желающих писать портреты с помощью данной японской техники.

На официальном сайте ДВХМ отмечают также, что знакомство с культурой префектуры Тоттори проводится в дальневосточной столице еще с 2010 года и неизменно пользуется успехом.

«Седьмые Дни культуры префектуры Тоттори в Хабаровске будут посвящены теме искусства в стиле манга. Цель выставки, в первую очередь, показать всем гостям, что манга – это не только развлечение, а также максимально эффективный способ подачи информации из различных областей, с помощью которого можно заинтересовать читателя», - отмечается в сообщении.

Также в администрации утверждают, что расписание работы выставки и афишу мастер-классов можно внимательно изучить на официальном сайте ДВХМ.
Николай Офицеров
Новости по теме
Художница из РФ заняла третье место на конкурсе японских комиксов манга
Художница из РФ заняла третье место на конкурсе японских комиксов манга

Согласно сведениям Японского посольства в России, художница из РФ Анна Буренкова заняла третье место на конкурсе японских комиксов манга. Всего в

Несчастьям вопреки
Несчастьям вопреки

Во Владивостоке, несмотря на трагедию в Японии, пройдут Дни культуры Тоттори

Вопреки кошмару
Вопреки кошмару

Печальные события, обрушившиеся на Японию, не помешали уже существующим договоренностям о проведении культурных мероприятий

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости