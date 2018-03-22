В Хабаровске открыли выставку японских художников манги

Представители Дальневосточного художественного музея Хабаровска открыли уникальную выставку японских художников, изображающих традиционные национальные комиксы – манга, которые нередко впоследствии превращаются в аниме.

Николай Офицеров

Организаторы уверены в том, что помимо самой выставки всех гостей ждут увлекательные мастер-классы, которые будут проводить лично авторы Комура Хиораки и Тераниси Тацуя. Мастера обещают научить всех желающих писать портреты с помощью данной японской техники.На официальном сайте ДВХМ отмечают также, что знакомство с культурой префектуры Тоттори проводится в дальневосточной столице еще с 2010 года и неизменно пользуется успехом.», - отмечается в сообщении.Также в администрации утверждают, что расписание работы выставки и афишу мастер-классов можно внимательно изучить на официальном сайте ДВХМ.