Слава КПСС, Хаски и Гарри Топор поучаствуют в «Маятнике Фуко»

В Петербурге 24 марта должен пройти фестиваль рэп-музыки «Маятник Фуко» в ДС «Юбилейный». В мероприятии примут участие 15 молодых и популярных исполнителей в этом жанре, числе которых Слава КПСС, Гарри Топор и Хаски.

На 24 марта в Петербурге назначено проведение рэп-фестиваля «Маятник Фуко», который пройдет в ДС «Юбилейный». На сцене появятся 15 молодых исполнителей рэпа, которые успели приобрети популярность. В их список вошли Тони Раут, Хаски, Слава КПСС, Мальбэк и многие другие.Выступать на сцене будут как новые рэперы, так и хорошо известные. Появятся популярные блогеры, которые так или иначе связан с рэп-музыкой, а также авторитеты данного музыкального направления.Многие ожидают появления на фестивале Славы КПСС. После победы над Оксимироном в рэп-баттле, имя этого рэпера не сходило с новостных сводок. Одной из последних новостей стала та, согласно которой рэпер обозвал кандидата в президенты Грудина – назвал его гомосексуалистом.