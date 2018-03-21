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| | Говорухин и Кончаловский стали лауреатами правительственных премий РФ

Говорухин и Кончаловский стали лауреатами правительственных премий РФ

Сегодня, 20:47
Министерство культуры РФ 21 марта провело вручение правительственных премий за достижения в культурной отрасли. Госнаград удостоились режиссеры Станислав Говорухин и Андрей Кончаловский, руководитель Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писатель Алексей Варламов и многие другие культурные деятели. Подробности вручения премий выяснили журналисты.

Говорухин и Кончаловский стали лауреатами правительственных премий РФ

 

Премии вручал глава культурного ведомства Владимир Мединский 21 марта. Режиссер Станислав Говорухин удостоился награды за фильм «Конец прекрасной эпохи». Трегулова получила премию за организацию выставки в честь 150 годовщины со дня рождения Валентина Серова. Андрей Кончаловский вместе с актерами Александром Домогаровым и Юлией Высоцкой были отмечены за постановку трилогии по пьесам Антона Чехова на подмостках Театра имени Моссовета.

Мединский уточнил, что награды были вручены лучшим из лучших. Он также предупредил, что в дальнейшем последует сокращение количества наград, ибо в нынешнем количестве их значимость недооценивают. Также обладателем награды стал поэт Евгений Евтушенко. Так как к этому моменту он скончался, премии ему вручили посмертно.
Дарья Светозарова
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