Театр "Комедiя" В нижнем Новгороде проедут кастинг для "Голубой камеи"

Композитор Ким Брейтбург проведет кастинг для спектакля «Голубая камея» в театре Нижнего Новгорода «Комедiя». Конкурс состоится 6-7 апреля.

Никита Готский

Чтобы принять участие в конкурсе, каждый потенциальный артист обязуется приготовить два вокальных номера, которые помогут жюри получить представление об артистических и песенных возможностях кандидат. Исполнять композиции разрешается как с фонограммой, так и без нее. Победившие претенденты, получат приглашение для работы над спектаклем на контрактной основе.Ким Брейтбург является композитором и продюсером проектов «Секрет успеха» и «Народный артист». Он автор мюзиклов «Казанова», «Дубровский» и многих хитов знаменитостей российской эстрады.Ранее открылась регистрация на "Ночи театров" в Москве. В акции участвуют 60 учреждений, которые обещают зрителям ночные номера, посиделки с актерами, экскурсии и многое другое.