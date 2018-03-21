Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Театр "Комедiя" В нижнем Новгороде проедут кастинг для "Голубой камеи"

Театр "Комедiя" В нижнем Новгороде проедут кастинг для "Голубой камеи"

Сегодня, 20:31
Композитор Ким Брейтбург проведет кастинг для спектакля «Голубая камея» в театре Нижнего Новгорода «Комедiя». Конкурс состоится 6-7 апреля.

Театр "Комедiя" В нижнем Новгороде проедут кастинг для "Голубой камеи"

 

Чтобы принять участие в конкурсе, каждый потенциальный артист обязуется приготовить два вокальных номера, которые помогут жюри получить представление об артистических и песенных возможностях кандидат. Исполнять композиции разрешается как с фонограммой, так и без нее. Победившие претенденты, получат приглашение для работы над спектаклем на контрактной основе.

Ким Брейтбург является композитором и продюсером проектов «Секрет успеха» и «Народный артист». Он автор мюзиклов «Казанова», «Дубровский» и многих хитов знаменитостей российской эстрады.

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Никита Готский
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