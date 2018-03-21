Пугачева помирилась с Резником после длительной ссоры

Алла Пугачева смогла помириться с поэтом Ильей Резником после длительной ссоры. Недавно Примадонна выступила на концерте в честь 80-летия песенника.

Никита Готский

До недавних пор Пугачева много лет не выходила на связь с Резником. В 196 году певица, собираясь покинуть сцену, пообещала авторам своих песен процент от выручки, но обманула их. Не получил заработанных денег и Илья Резник. Авторы подали на звезду в суд, и той пришлось выплатить им по 100 тысяч долларов.Бывшие коллеги пошли на мировую в 2016 году. Теперь они общаются как и прежде. Проявив уважение, Примадонна приняла участие в концерте в честь 80-летия поэта 20 марта в Кремле, после чего сообщила, что не держит зла на музыканта. Ради концерта в Кремле Пугачева отказалась от иностранной поездки. В центр города из аэропорта она добиралась на аэроэкспрессе.