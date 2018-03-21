В Великом Новгороде проходят съемки киноленты о династии Рюриковичах

В Великом Новгороде на территории Свято-Юрьева монастыря начались съемки первых сцен исторического документального многосерийного фильма под названием «Рюриковичи. История династии».

Пелагея Лебединская

Восьмисерийный фильм «Рюриковичи. История династии» покажет любителям русской истории о жизни всех правителей династии Рюриковичей. В фильме зрители увидят события от основания России, от призвания Рюрика и до Смуты при правлении Бориса Годунова. В сюжет фильма войдут все события, такие как крещение Руси, татаро-монгольское нашествие и Ледниковое побоище, а также многие другие не менее интересные эпизоды с истории России. Премьера показа исторического документального фильма состоится на первом канале весной 2019 года.В настоящее время идет кастинг набора актеров, съемки второй сцены документального фильма запланированы на июнь этого года, они будут проводиться в Новгородской области.