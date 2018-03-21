В Великом Новгороде проходят съемки киноленты о династии Рюриковичах

Восьмисерийный фильм «Рюриковичи. История династии» покажет любителям русской истории о жизни всех правителей династии Рюриковичей. В фильме зрители увидят события от основания России, от призвания Рюрика и до Смуты при правлении Бориса Годунова. В сюжет фильма войдут все события, такие как крещение Руси, татаро-монгольское нашествие и Ледниковое побоище, а также многие другие не менее интересные эпизоды с истории России. Премьера показа исторического документального фильма состоится на первом канале весной 2019 года.
В настоящее время идет кастинг набора актеров, съемки второй сцены документального фильма запланированы на июнь этого года, они будут проводиться в Новгородской области.