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| | В Великом Новгороде проходят съемки киноленты о династии Рюриковичах

В Великом Новгороде проходят съемки киноленты о династии Рюриковичах

Сегодня, 20:09
В Великом Новгороде на территории Свято-Юрьева монастыря начались съемки первых сцен исторического документального многосерийного фильма под названием «Рюриковичи. История династии».

В Великом Новгороде проходят съемки киноленты о династии Рюриковичах

 

Восьмисерийный фильм «Рюриковичи. История династии» покажет любителям русской истории о жизни всех правителей династии Рюриковичей. В фильме зрители увидят события от основания России, от призвания Рюрика и до Смуты при правлении Бориса Годунова. В сюжет фильма войдут все события, такие как крещение Руси, татаро-монгольское нашествие и Ледниковое побоище, а также многие другие не менее интересные эпизоды с истории России. Премьера показа исторического документального фильма состоится на первом канале весной 2019 года.

В настоящее время идет кастинг набора актеров, съемки второй сцены документального фильма запланированы на июнь этого года, они будут проводиться в Новгородской области.
Пелагея Лебединская
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