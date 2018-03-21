Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени" Ученые нашли одну из основных причин заболевания почек СМИ: Покойный Стивен Хокинг сделал обращение к британцам В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска «Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом"
| | В Саратове впервые установят памятник Лидии Руслановой

В Саратове впервые установят памятник Лидии Руслановой

Сегодня, 18:48
Трехметровый мемориал известной народной артистки СССР Лидии Руслановой будет воздвигнут впервые во всей России в Саратове.

В Саратове впервые установят памятник Лидии Руслановой

 

Памятник Лидии Руслановой будет возвышаться на площади возле здания центра народного творчества имени певицы, которое расположено по улице Ломоносова в городе Саратов. Монумент будет изготовлен из тонированной бронзы, певица будет изображена в полный рост с микрофоном в руке. В скором времени памятник будет установлен, дата торжественного открытия монумента еще не оглашалась.

Русланова Лидия Андреевна – народная артистка и заслуженная певица СССР, она пела у стен Рейхстага в 1945 году, когда советские солдаты с победой вошли в Берлин. Она исполнила множество народных песен, которые и по сей деть исполняются на сцене.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В Москве возле здания МИД установят памятник Евгению Примакову
В Москве возле здания МИД установят памятник Евгению Примакову

В Москве 8 февраля, состав комиссии монументального искусства, решил поставить скульптуру посвященную строительству города, на улице Большая Никитская.

В Голландии откроют памятник башкирскому солдату
В Голландии откроют памятник башкирскому солдату

В Голландии откроют памятник башкирскому солдату и установят его на берегу реки Эйссел. Монумент будет воздвигнут на границе поселений Хеерде и Олст-Вейе. В

На могиле певицы Жанны Фриске будет установлен памятник в полный рост
На могиле певицы Жанны Фриске будет установлен памятник в полный рост

На могиле известной российской певице Жанны Фриске будет установлен мраморный памятник, выполненный в полный рост. Об этом журналистам сообщил отец

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости