В Саратове впервые установят памятник Лидии Руслановой

Трехметровый мемориал известной народной артистки СССР Лидии Руслановой будет воздвигнут впервые во всей России в Саратове.

Пелагея Лебединская

Памятник Лидии Руслановой будет возвышаться на площади возле здания центра народного творчества имени певицы, которое расположено по улице Ломоносова в городе Саратов. Монумент будет изготовлен из тонированной бронзы, певица будет изображена в полный рост с микрофоном в руке. В скором времени памятник будет установлен, дата торжественного открытия монумента еще не оглашалась.Русланова Лидия Андреевна – народная артистка и заслуженная певица СССР, она пела у стен Рейхстага в 1945 году, когда советские солдаты с победой вошли в Берлин. Она исполнила множество народных песен, которые и по сей деть исполняются на сцене.