Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Вышел трейлер фильма «Титан» про создание сверхчеловека

Вышел трейлер фильма «Титан» про создание сверхчеловека

Сегодня, 17:36
В Сети появился новый трейлер фантастического фильма «Титан», созданного Netflix. Кино про эксперименты над людьми появится в кинотеатрах России уже 12 апреля.

Вышел трейлер фильма «Титан» про создание сверхчеловека

 

В открытом доступе появился новый трейлер фантастического британского фильма «Титан» с Сэмом Уортингтоном и Тейлор Шиллинг в главных ролях. Картина будет показана российским зрителям уже в апреле 2018 года.

Кинолента рассказывает историю военнослужащего из США, который становится участником масштабной космической программы. Согласно ее условиям, ученые искусственно модифицируют его организм с целью усовершенствования. Если эксперимент пройдет успешно, то такие «улучшенные» люди заселят новую планету под названием Титан, так как Земля доживает свои последние дни из-за истощившихся ресурсов. Как этого и следовало ожидать, эксперимент по созданию сверхсильного существа выходит из-под контроля создателей.

 
 
 
В съемках данного фильма принимали участие настоящие военные из армии Испании – более 100 солдат. Процесс съемок проходил на острове Гран-Канария, входящем Канарский архипелаг островов.

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