Вышел трейлер фильма «Титан» про создание сверхчеловека

В Сети появился новый трейлер фантастического фильма «Титан», созданного Netflix. Кино про эксперименты над людьми появится в кинотеатрах России уже 12 апреля.

В съемках данного фильма принимали участие настоящие военные из армии Испании – более 100 солдат. Процесс съемок проходил на острове Гран-Канария, входящем Канарский архипелаг островов.

В открытом доступе появился новый трейлер фантастического британского фильма «Титан» с Сэмом Уортингтоном и Тейлор Шиллинг в главных ролях. Картина будет показана российским зрителям уже в апреле 2018 года.Кинолента рассказывает историю военнослужащего из США, который становится участником масштабной космической программы. Согласно ее условиям, ученые искусственно модифицируют его организм с целью усовершенствования. Если эксперимент пройдет успешно, то такие «улучшенные» люди заселят новую планету под названием Титан, так как Земля доживает свои последние дни из-за истощившихся ресурсов. Как этого и следовало ожидать, эксперимент по созданию сверхсильного существа выходит из-под контроля создателей.