Вышел трейлер фильма «Титан» про создание сверхчеловека

В открытом доступе появился новый трейлер фантастического британского фильма «Титан» с Сэмом Уортингтоном и Тейлор Шиллинг в главных ролях. Картина будет показана российским зрителям уже в апреле 2018 года.
Кинолента рассказывает историю военнослужащего из США, который становится участником масштабной космической программы. Согласно ее условиям, ученые искусственно модифицируют его организм с целью усовершенствования. Если эксперимент пройдет успешно, то такие «улучшенные» люди заселят новую планету под названием Титан, так как Земля доживает свои последние дни из-за истощившихся ресурсов. Как этого и следовало ожидать, эксперимент по созданию сверхсильного существа выходит из-под контроля создателей.