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| | Мультфильм «Снежная королева-3» стал лауреатом Суздальфеста

Мультфильм «Снежная королева-3» стал лауреатом Суздальфеста

Сегодня, 17:16
Российская полнометражная мультипликационная лента «Снежная королева-3» получила приз Суздальского кинофестиваля - премию как «Лучший полнометражный фильм». Организаторы XXIII Суздальфеста отметили аниматоров студии Wizart за высокие стандарты анимации и успех на международном уровне.

Мультфильм «Снежная королева-3» стал лауреатом Суздальфеста

 

Картина «Снежная королева-3» рассказывает историю уже взрослых Кая и Герды. Тот факт, что они подросли нисколько не умаляет их тяги к приключениям и способности влипать в неприятности. Фильм попал не только на российские экраны. Его успешно показали по всему миру. В прокат мультипликационная лента попала в конце 2016 года. Теперь создатели трудятся над четвертой частью истории про Герду и ее друзей. Мультик получит название «Снежная королева. Зазеркалье».

Релиз картины намечен на 2019. Теперь отважной подруге Кая придется помириться с давним врагом, чтобы спасти сказку от тотального уничтожения. Как выяснилось, в этом вопросе без Снежной королевы никак. В создании мультика воронежским мультипликаторам поможет аниматор Роберт Ленс, на счету которого «Красавица и чудовище», «Шрек» и «История игрушек».
Дарья Светозарова
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