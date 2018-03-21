В «Родине» покажут цикл фильмов о легендах рок-музыки

В кинотеатре «Родина» планируется представить серию показов «Музыкальные идолы в кинематографе». В программе нашлось место четырем картинам о легендах рока и поп-музыки. Первый фильм зрители смогут посмотреть уже 23 марта.

Николай Офицеров

Речь идет о картине, посвященной легендарной рок-группе The Doors. Студенты Джим Моррисон и Рэй Манзарек создали музыкальную группу. Никто тогда и не думал, что ребята смогут добиться такого головокружительного успеха, но им удалось стать живой легендой. Их музыка оказала сильнейшее влияние на все искусство 60-х и 70-х годов.Второй фильм, который покажут 24 марта, будет посвящен Сержу Генсбуру шансонье, актеру, режиссеру, поэту и композитору. В его постели оказывались самые яркие модели, певицы и актрисы, с каждой из которых он записывал потом по альбому.25 марта зрители увидят фильм не о людях, а о гитаре. Популярнейшие рок-музыканты современности расскажут о роли, которую отыгрывала электрогитара в истории.Конечно же, фильм про Джона Леннона не мог не стать частью данного культурного мероприятия, ведь именно этот член «The Beatles» стал самым известным музыкантом в истории. Разговоры о его творческом пути, политической позиции и женитьбе на Йоко Оно не угасают до сих пор. Но до популярности группы «The Beatles» он был просто Джоном. Вот о нём будет этот фильм: о его детстве и юности, о его отношениях с матерью.