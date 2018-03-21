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| | Мединский: За пять лет театры увеличили свой доход на 118%

Мединский: За пять лет театры увеличили свой доход на 118%

Сегодня, 17:06
Владимир Мединский, являющийся министром культуры Российской Федерации, заявил о том, что за прошедшие пять лет общие доходы российских федеральных театров увеличились на целых 118%.

Мединский: За пять лет театры увеличили свой доход на 118%

 

По словам Владимира Мединского, за последние пять лет на более чем 30% увеличилось количество спектаклей, организуемых в федеральных театрах, а также на более чем 40% увеличилось количество зрителей. По сравнению с аналогичным показателем 2012 года, доходы театров в России увеличились на 118%. Также Минкульт заявил о том, что согласно проекту под названием «Театры малых городов» правительство выделит поддержку 149 театрам, в которых с помощью государственных финансовых средств будут созданы новые постановки, а также будет улучшено техническое оснащение зданий.

Все театры, которые в рамках данного проекта получат госфинансирование, расположены в городах, население которых не превышает 300 тысяч человек. В течение трёх лет в рамках проекта «Театры малых городов» российское правительство выделит на вышеперечисленные нужды около 700 миллионов рублей.
Александр Вест
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