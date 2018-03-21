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| | Опубликован тизер хоррор-сериала по книге Джорджа Мартина

Опубликован тизер хоррор-сериала по книге Джорджа Мартина

Сегодня, 16:44
В Сети появился тизер сериала «Летящие сквозь ночь», который создан по мотивам произведения Джорджа Мартина. Новинка будет представлять собой смесь ужаса и фантастики.

Опубликован тизер хоррор-сериала по книге Джорджа Мартина

 

Обнародовал тизер телеканал SyFy. Мартин отмечает, что этот кинопродукт станет версией «Психо» в космическом пространстве. Согласно сюжету, действие сериала разворачивается в будущем времени. Ученые на космическом корабле летят на далекую планету, дабы разыскать опасное создание, но на пути их ожидают разные сложности. Исследователи становятся жертвами бортовых механизмов, которыми управляет чья-то злобная воля.

 
Джордж Мартин с удивлением узнал о желании кинематографистов экранизировать его повесть. Дело в том, что главные герои быстро умирают, поэтому растянуть проект на ряд сезонов сложно. Первый сезон будет состоять из 10 серий, его премьера ожидается ближайшей осенью.

Никита Готский
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