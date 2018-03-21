Опубликован тизер хоррор-сериала по книге Джорджа Мартина

В Сети появился тизер сериала «Летящие сквозь ночь», который создан по мотивам произведения Джорджа Мартина. Новинка будет представлять собой смесь ужаса и фантастики.

Джордж Мартин с удивлением узнал о желании кинематографистов экранизировать его повесть. Дело в том, что главные герои быстро умирают, поэтому растянуть проект на ряд сезонов сложно. Первый сезон будет состоять из 10 серий, его премьера ожидается ближайшей осенью.

Никита Готский

Обнародовал тизер телеканал SyFy. Мартин отмечает, что этот кинопродукт станет версией «Психо» в космическом пространстве. Согласно сюжету, действие сериала разворачивается в будущем времени. Ученые на космическом корабле летят на далекую планету, дабы разыскать опасное создание, но на пути их ожидают разные сложности. Исследователи становятся жертвами бортовых механизмов, которыми управляет чья-то злобная воля.