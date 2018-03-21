Опубликован тизер хоррор-сериала по книге Джорджа Мартина

Обнародовал тизер телеканал SyFy. Мартин отмечает, что этот кинопродукт станет версией «Психо» в космическом пространстве. Согласно сюжету, действие сериала разворачивается в будущем времени. Ученые на космическом корабле летят на далекую планету, дабы разыскать опасное создание, но на пути их ожидают разные сложности. Исследователи становятся жертвами бортовых механизмов, которыми управляет чья-то злобная воля.
Опубликован тизер хоррор-сериала по книге Джорджа МартинаСегодня, 16:44
Дж. Р. Р. Мартин выпустит на экраны телевидения новый сериал, который будет называться «Летящие сквозь ночь».
Сервис-производитель сериала Netflix поделился на своих официальных страницах видеотизером к предстоящему сезону «Черного зеркала».
По книге невероятно популярного автора «Игры престолов» Джорджа Мартина снимут футуристический сериал. Он будет называться «Летящие сквозь ночь».