Netflix снимет комедийный сериал «Район виноделия» с участием Эми Полер

Киностудия Netflix выпустит комедийный сериал «Район виноделия», режиссером которого выступит Эми Полер. Звезда «Парки и зоны отдыха» сыграет главную роль в проекте.

Никита Готский

Сценарий для «Района виноделия» напишут Лиз Каковски и Эмили Чайви, работавшие над «Последним человеком на Земле». Сюжет сериала разворачивается вокруг подруг, которые хотят отметить юбилейный День рождения в Калифорнии. Кроме Полер, в комедии снимутся Рэйчел Дрэч, Майя Рудольф, Паула Пелл и другие актрисы. Съемочный процесс стартует в конце марта на территории долины Напа и в Лос-Анджелесе.Netflix выпустит триллер про наркоторговцев, главную роль в котором сыграет Бен Аффлек. Проект называется «Тройная граница», он расскажет о друзьях, которые проверят себя на прочность в борьбе с наркодилером из Южной Америки.