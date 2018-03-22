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| | Netflix снимет комедийный сериал «Район виноделия» с участием Эми Полер

Netflix снимет комедийный сериал «Район виноделия» с участием Эми Полер

Сегодня, 07:40
Киностудия Netflix выпустит комедийный сериал «Район виноделия», режиссером которого выступит Эми Полер. Звезда «Парки и зоны отдыха» сыграет главную роль в проекте.

Netflix снимет комедийный сериал «Район виноделия» с участием Эми Полер

 

Сценарий для «Района виноделия» напишут Лиз Каковски и Эмили Чайви, работавшие над «Последним человеком на Земле». Сюжет сериала разворачивается вокруг подруг, которые хотят отметить юбилейный День рождения в Калифорнии. Кроме Полер, в комедии снимутся Рэйчел Дрэч, Майя Рудольф, Паула Пелл и другие актрисы. Съемочный процесс стартует в конце марта на территории долины Напа и в Лос-Анджелесе.

Netflix выпустит триллер про наркоторговцев, главную роль в котором сыграет Бен Аффлек. Проект называется «Тройная граница», он расскажет о друзьях, которые проверят себя на прочность в борьбе с наркодилером из Южной Америки.
Никита Готский
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