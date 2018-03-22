В ремейке «Мёда в голове» снимутся Эмили Мотример и Ник Нолти

Прославленные голливудские актёры Эмили Мортимер, Ник Нолти, а также Мэтт Дилон примут участие в съёмках картины под названием «Мёд в голове», англоязычную версию которой снимет Тиль Швайгер.

Александр Вест

Оригинальную картину «Мёд в голове» Тиль Швайгер поставил в содействии с Ларсом Гмелином. Текст оригинального сценария киноленты был переработан усилиями Джоджо Мойес, известная по работе над картиной «До встречи с тобой». Напомним, картина «Мёд в голове» повествует о немолодом вдовце, роль которого исполнит Ник Нолти, который узнаёт, что страдает от болезни Альцгеймера. Мэтт Дилон сыграет сына вдовца, который якобы захочет сдать своего родителя, ставшего обузой для него, в дом престарелых.По сюжету киноленты, 11-летняя внучка вдовца не захочет терять своего любимого дедушку и сбежит вместе с ним в Венецию, где около полувека назад ему выпала честь просить руки у бабушки девочки. Девочка греет надежду на то, что знакомые пейзажи и улицы Венеции помогут её дедушке восстановить многие воспоминания.