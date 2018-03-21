Путин поздравил оперную труппу Михайловского театра со столетием

С поздравительной речью к коллективу государственного академического театра Санкт-Петербурга обратился Владимир Путин. Как известно, сегодня культурное учреждение отмечает столетие со дня своего образования. В старинном здании на площади Искусств собралась вся оперная труппа Михайловского театра.

Николай Офицеров

», - отмечается в сообщении.Путин отмечает, что сцена Михайловского театра до сих пор помнит многочисленные имена блестящих музыкантов, дирижеров, педагогов и режиссеров, которые благодаря своему таланту и труду смогли внести уникальный вклад в культурное развитие государства.Президент подчеркнул также, что коллектив театра сможет сохранить сложившиеся традиции, а потому пожелал успехов и громких премьер.Оперная труппа в Михайловском «родилась» 6 марта 1918 года. В этот день на сцене театра ставили оперу «Севильский цирюльник». Собственный коллектив учреждения сформировался летом 1918 года, тогда же были утверждены составы оркестра и хора.