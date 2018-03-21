Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Камилла Байсарова развелась со вторым мужем В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом Мединский поддержал инициативу создания Центра документального кино Британские учёные рассказали, как сделать частым секс в возрасте за 30 лет В Москве в честь «Часа Земли» погаснет подсветка 2 тысяч зданий Instagram планирует запустить кнопку репоста Российские учёные разработали приложение для детей с аллергией Нелли Ермолаева не стесняется открыто демонстрировать грудь Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу
| | Путин поздравил оперную труппу Михайловского театра со столетием

Путин поздравил оперную труппу Михайловского театра со столетием

Сегодня, 15:58
С поздравительной речью к коллективу государственного академического театра Санкт-Петербурга обратился Владимир Путин. Как известно, сегодня культурное учреждение отмечает столетие со дня своего образования. В старинном здании на площади Искусств собралась вся оперная труппа Михайловского театра.

Путин поздравил оперную труппу Михайловского театра со столетием

 

«Сегодня здесь, в этом прекрасном старинном здании на площади Искусств, сосредоточены крайне мощные творческие силы. Ставятся произведения отечественной и зарубежной классики, а также воплощаются в жизнь наиболее смелые и новаторские проекты. Зажигаются новые звезды», - отмечается в сообщении.

Путин отмечает, что сцена Михайловского театра до сих пор помнит многочисленные имена блестящих музыкантов, дирижеров, педагогов и режиссеров, которые благодаря своему таланту и труду смогли внести уникальный вклад в культурное развитие государства.

Президент подчеркнул также, что коллектив театра сможет сохранить сложившиеся традиции, а потому пожелал успехов и громких премьер.

Оперная труппа в Михайловском «родилась» 6 марта 1918 года. В этот день на сцене театра ставили оперу «Севильский цирюльник». Собственный коллектив учреждения сформировался летом 1918 года, тогда же были утверждены составы оркестра и хора.
Николай Офицеров
Новости по теме
Путин поздравил колектив «Московского театра» с открытием новой сцены
Путин поздравил колектив «Московского театра» с открытием новой сцены

В связи с открытием новой сцены «На Сухаревской» Московского театра (Олега Табакова) на сайте Кремля размещена поздравительная телеграмма. В телеграмме

Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Владимира Зельдина со 100-летием
Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Владимира Зельдина со 100-летием

Сегодня Владимир Путин поздравил народного артиста Советского Союза Владимира Зельдина со 100-летием. Теплые слова, адресованные великому актеру театра и

Шнур со своей группой выступит на юбилее Михайловского театра
Шнур со своей группой выступит на юбилее Михайловского театра

Известный русский рок музыкант Сергей Шнуров, выступит на юбилее Михайловского театра. Музыкант появиться на сцене после торжественной церемонии завершения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости