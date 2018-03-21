Путин поздравил оперную труппу Михайловского театра со столетием

«Сегодня здесь, в этом прекрасном старинном здании на площади Искусств, сосредоточены крайне мощные творческие силы. Ставятся произведения отечественной и зарубежной классики, а также воплощаются в жизнь наиболее смелые и новаторские проекты. Зажигаются новые звезды», - отмечается в сообщении.
Путин отмечает, что сцена Михайловского театра до сих пор помнит многочисленные имена блестящих музыкантов, дирижеров, педагогов и режиссеров, которые благодаря своему таланту и труду смогли внести уникальный вклад в культурное развитие государства.
Президент подчеркнул также, что коллектив театра сможет сохранить сложившиеся традиции, а потому пожелал успехов и громких премьер.
Оперная труппа в Михайловском «родилась» 6 марта 1918 года. В этот день на сцене театра ставили оперу «Севильский цирюльник». Собственный коллектив учреждения сформировался летом 1918 года, тогда же были утверждены составы оркестра и хора.