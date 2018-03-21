В Петербурге в Юсуповском дворце состоялась выставка картин Гребенщикова

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась выставка картин и фотографий, автором которых стал знаменитый певец и композитор Борис Гребенщиков.

Пелагея Лебединская

В городе Санкт-Петербург в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца состоялась выставка художественных работ Бориса Гребенщикова под названием «БГ-явления». Любители искусства смогут полюбоваться работами знаменитого композитора, созданные в разные периоды его жизни. Были представлены 16 картин с изображением пейзажей, храмов и памятников архитектуры. Все работы были выполнены по технике станковой живописи. Также было предоставлено много фотографий с автопортретами, сделаны лично Борисом Гребенщиковым.Экспозиция заняла целых два этажа Конюшенного флигеля, на первом этаже выставка картин, второй этаж заняли фотографии Гребенщикова.