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| | В Петербурге в Юсуповском дворце состоялась выставка картин Гребенщикова

В Петербурге в Юсуповском дворце состоялась выставка картин Гребенщикова

Сегодня, 15:56
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась выставка картин и фотографий, автором которых стал знаменитый певец и композитор Борис Гребенщиков.

В Петербурге в Юсуповском дворце состоялась выставка картин Гребенщикова

 

В городе Санкт-Петербург в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца состоялась выставка художественных работ Бориса Гребенщикова под названием «БГ-явления». Любители искусства смогут полюбоваться работами знаменитого композитора, созданные в разные периоды его жизни. Были представлены 16 картин с изображением пейзажей, храмов и памятников архитектуры. Все работы были выполнены по технике станковой живописи. Также было предоставлено много фотографий с автопортретами, сделаны лично Борисом Гребенщиковым.

Экспозиция заняла целых два этажа Конюшенного флигеля, на первом этаже выставка картин, второй этаж заняли фотографии Гребенщикова.
Пелагея Лебединская
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