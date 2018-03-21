В Оренбурге готовятся к премьере мюзикла «Джейн Эйр»

Вскоре жители Оренбурга смогут с головой погрузиться в Викторианскую эпоху, насладившись выступлением артистов в театре музыкальной комедии, где будет поставлен мюзикл «Джейн Эйр».

Александр Вест

Уже сегодня станут известны имена девушек, которым предстоит сыграть юных Адель и Джейн Эйр. Всего на роль данных персонажей претендовали целых 15 актрис, однако, отбор пройдут лишь четверо из них. Высокопрофессиональная столичная команда уже направляется в Оренбург, чтобы поставить мюзикл с невиданным размахом и литературной точностью. Над постановкой спектакля будут трудиться Валерия Брейтбург, выступающая в роли музыкального руководителя, Николай Андросов, являющийся заслуженным деятелем искусств, а также хореограф и режиссёр-постановщик.Стоит напомнить, поэт Карен Кавалерян в содействии с композитором Кимом Брейтбургом сумели создать музыкальную версию спектакля «Джейн Эйр». Первые постановки мюзикла, прошедшие в Минске, показали сохранность передовых идей Шарлотты Бронте, а также всех деталей и идей оригинального произведения.