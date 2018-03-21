Мединский поддержал инициативу создания Центра документального кино

Руководитель Минкульта Владимир Мединский высказался в поддержку мысли режиссера Сергея Мирошниченко об основании Центра документального кино. Он считает, это положительно скажется на развитии фильмов такого жанра.

Никита Готский

Беседуя с Мединским, режиссер заявил, что у него имеется идея создать подобный Центр по типу «Союзмультфильма», где станет реальным объединение талантливых кинодеятелей. Центр послужит хорошей платформой для создания документальных кинокартин. Мирошниченко главной целью появления такой организации назвал привлечение молодых лиц, которым Центр может дать будущее. Он считает, поспособствует этому государство, ведущей работой станут заниматься продюсеры.Обе стороны обговорили отбор документальных лент для их материального обеспечения из госказны. Конкурс пройдет летом этого года.