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| | Пресса США назвала своих фаворитов "Евровидения-2018"

Пресса США назвала своих фаворитов "Евровидения-2018"

Сегодня, 22:53
Журналисты американского журнала New York Transatlantic назвало пятерых фаворитов предстоящего «Евровидения». В их числе и представительница Эстонии Элина Нечаева.

Пресса США назвала своих фаворитов "Евровидения-2018"

 

В последний раз артисты этой прибалтийской страны побежали на «Евровидении» 17 лет назад. Таллин верит, что в нынешний раз его музыканты снова смогут победить. Элина Нечаева обучилась в Эстонской академии музыки и театра. Особенно певица любит творчество таких мэтров, как Моцарт и Чайковский.

Чехию на песенном конкурсе представит Миколас Йозеф. Парню 17 лет, он вырос в Праге, но живет в Вене. С пяти лет он поет песни на гитаре и работает моделью. Концерты Йозефа характерны своеобразной хореографией.

От Украины на «Евровидение» отправится Melovin, исполняющий электропоп. Привести победу в Ирландию попытается Райан О’Шонесси, от Израиля выступит певица Нетта Барзилай.
Никита Готский
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