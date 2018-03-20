Стивен Спилберг рассказал о начале съёмок пятой части «Индиана Джонс»

Американский режиссёр Стивен Спилберг поделился информацией о том, когда начнутся съёмки очередного фильма про всеми любимые приключения искателя сокровищ Индиана Джонсе.

Дарья Дмитриева

Со слов Спилберга, съёмки пятой киноленты об искателе приключений начнётся в апреле следующего года. Именно 19 числа съёмочная группа во главе американского кинорежиссёра со всем актёрским составом намерена начать работу над снятием сюжета. Стивен уверен, что действие будет проводить в Великобритании.Некоторые СМИ уверены, что главным героем нового фильма неизменно будет Гаррисон Форд.Выход фильма в прокат запланирован на июль 2010 года. Стивен Спилберг уверен, что за год новый фильм будет снят. На данный момент название для нового фильма о путешественнике официально не выбрано.