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| | Стивен Спилберг рассказал о начале съёмок пятой части «Индиана Джонс»

Стивен Спилберг рассказал о начале съёмок пятой части «Индиана Джонс»

Сегодня, 22:13
Американский режиссёр Стивен Спилберг поделился информацией о том, когда начнутся съёмки очередного фильма про всеми любимые приключения искателя сокровищ Индиана Джонсе.

Стивен Спилберг рассказал о начале съёмок пятой части «Индиана Джонс»

 

Со слов Спилберга, съёмки пятой киноленты об искателе приключений начнётся в апреле следующего года. Именно 19 числа съёмочная группа во главе американского кинорежиссёра со всем актёрским составом намерена начать работу над снятием сюжета. Стивен уверен, что действие будет проводить в Великобритании.

Некоторые СМИ уверены, что главным героем нового фильма неизменно будет Гаррисон Форд.

Выход фильма в прокат запланирован на июль 2010 года. Стивен Спилберг уверен, что за год новый фильм будет снят. На данный момент название для нового фильма о путешественнике официально не выбрано.
Дарья Дмитриева
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