Экс-ударник The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари

Очередного музыканта The Beatles посвятили в рыцари. Им оказался бывший ударник легендарного коллектива Ринго Старр.

Никита Готский

Экс-барабанщик легендарного коллектива стал рыцарем. Вручил титул 77-летнему музыканту принц Уильям. Сам Ринг Старр говорит, что для него данное событие много значит, это признание того, что принесли «Битлы» миру. Беседуя с корреспондентами, Старр пошутил, что теперь работники прессы станут нередко использовать его титул в своих материалах.О вручении Ринго рыцарского звания сообщили в декабре минувшего года. Музыкант являлся членом The Beatles с 1962 года, тогда он стал заменой Питу Бесту. Денежное состояние артиста оценивается в 300 миллионов фунтов. До него рыцарем стал другой участник группы Пол Маккартни.