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| | Сергей Бодров-старший снимет новый фильм фэнтези

Сергей Бодров-старший снимет новый фильм фэнтези

Сегодня, 21:20
Кинорежиссер Сергей Бодров-старший в этом году приступит к работе над новой своей кинолентой «Три меча мастера Чана». Этот фильм будет сниматься при помощи кинокомпании Goldfinch Neon.

Сергей Бодров-старший снимет новый фильм фэнтези

 

Знаменитый кинорежиссер Сергей Бодров-старший снова решил выпустить в свет фильм фэнтези, который покорит своим сюжетом всех киноманов. В сюжет фильма войдет история Китая и Восточной Азии XVII века, а также много приключений главных героев и захватывающих дух ситуаций. Также стало известно, что запланированы съемки еще одного фильма этой кинокомпанией, название которого еще не оглашается, в сюжет которого войдут боевые искусства. Продюсером нового фильма станет Филлип Ри.

Отметим, что последним фильмом снятым Сергеем Бодровым-старшим был киношедевр «Седьмой сын», который поднял высокий рейтинг по просмотрам и кассовым сборам в кинотеатрах мира.
Пелагея Лебединская
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