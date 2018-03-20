Сергей Бодров-старший снимет новый фильм фэнтези

Кинорежиссер Сергей Бодров-старший в этом году приступит к работе над новой своей кинолентой «Три меча мастера Чана». Этот фильм будет сниматься при помощи кинокомпании Goldfinch Neon.

Пелагея Лебединская

Знаменитый кинорежиссер Сергей Бодров-старший снова решил выпустить в свет фильм фэнтези, который покорит своим сюжетом всех киноманов. В сюжет фильма войдет история Китая и Восточной Азии XVII века, а также много приключений главных героев и захватывающих дух ситуаций. Также стало известно, что запланированы съемки еще одного фильма этой кинокомпанией, название которого еще не оглашается, в сюжет которого войдут боевые искусства. Продюсером нового фильма станет Филлип Ри.Отметим, что последним фильмом снятым Сергеем Бодровым-старшим был киношедевр «Седьмой сын», который поднял высокий рейтинг по просмотрам и кассовым сборам в кинотеатрах мира.