Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что под «злобными дебилами», живущими в России, музыкант Андрей Макаревич подразумевал самого себя. Фразу про неадекватных личностей, живущих в РФ, Макаревич написал после возвращения из США.

На своей странице в одной их социальных сетей российский исполнитель и поэт Андрей Макаревич рассказал поклонникам и друзьям о своих впечатлениях после путешествия по США. Певец рассказал, что в Америке все спокойнее, добрее и веселее, чем в России. При этом дело не в том, что люди в США стали как-то лучше, а в том, что с россиянами происходит «что-то страшное», написал артист. В комментариях Макаревич также предположил то, вероятно, причиной изменяя в жителях РФ является 25-й кадр – он-то и делает из граждан «злобных дебилов». Чтобы это прекратилось, пишет музыкант, нужно спилить башню телевещания.Депутат РФ и бывший прокурор Крымского полуострова Наталья Поклонская высказалась по поводу фразы о «злобных дебилах», предположив, что Макаревич имеет в виду самого себя.