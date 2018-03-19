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| | Поклонская объяснила, каких «злобных дебилов» имел ввиду Макаревич

Поклонская объяснила, каких «злобных дебилов» имел ввиду Макаревич

Сегодня, 22:38
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что под «злобными дебилами», живущими в России, музыкант Андрей Макаревич подразумевал самого себя. Фразу про неадекватных личностей, живущих в РФ, Макаревич написал после возвращения из США.

Поклонская объяснила, каких «злобных дебилов» имел ввиду Макаревич

 

На своей странице в одной их социальных сетей российский исполнитель и поэт Андрей Макаревич рассказал поклонникам и друзьям о своих впечатлениях после путешествия по США. Певец рассказал, что в Америке все спокойнее, добрее и веселее, чем в России. При этом дело не в том, что люди в США стали как-то лучше, а в том, что с россиянами происходит «что-то страшное», написал артист. В комментариях Макаревич также предположил то, вероятно, причиной изменяя в жителях РФ является 25-й кадр – он-то и делает из граждан «злобных дебилов». Чтобы это прекратилось, пишет музыкант, нужно спилить башню телевещания.

Депутат РФ и бывший прокурор Крымского полуострова Наталья Поклонская высказалась по поводу фразы о «злобных дебилах», предположив, что Макаревич имеет в виду самого себя.
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